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Их декоративная внешность обманчива: эти маленькие породы собак охраняют дом лучше крупных псов

Их декоративная внешность обманчива: эти маленькие породы собак охраняют дом лучше крупных псов

Когда речь заходит о защите дома, в воображении чаще возникают рослые овчарки или массивные молоссы. Однако образ грозного пса с могучей челюстью затмевает собой ряд маленьких, но чрезвычайно полезных сторожей.

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