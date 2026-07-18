Их декоративная внешность обманчива: эти маленькие породы собак охраняют дом лучше крупных псов

Когда речь заходит о защите дома, в воображении чаще возникают рослые овчарки или массивные молоссы. Однако образ грозного пса с могучей челюстью затмевает собой ряд маленьких, но чрезвычайно полезных сторожей.
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