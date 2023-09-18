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Истребитель F-35 упал в США, военная база просит местных жителей сообщить о месте падения

Истребитель F-35 упал в США, военная база просит местных жителей сообщить о месте падения

Нашла своё подтверждение информация о том, что в США упал «стелс»-истребитель F-35В. Это модификация F-35, отличающаяся вертикальной посадкой.

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