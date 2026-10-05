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Антифашист

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Разумков: киевские мосты остались без элементарной защиты, власти не сделали ничего

Разумков: киевские мосты остались без элементарной защиты, власти не сделали ничего

Депутат Верховной рады от парламентской группы «Разумная политика» Дмитрий Разумков обвинил украинские власти в бездействии и неспособности организовать защиту столичных мостов.

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