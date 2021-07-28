Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    А перекаченной допингом и анаболиками "тумбочке"-гимнастке из США они не хотят предоставить убежище? Ах да, - "это др...ЕС рассмотрит воз...
  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...

«Кингз» выставили квалификационное предложение Теренсу Дэвису

«Сакраменто» выставил квалификационное предложение атакующему защитнику Теренсу Дэвису (24 года, 193 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх