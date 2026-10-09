Бизнес уходит в минус: число убыточных отраслей в России выросло вчетверо

В январе–июле 2026 года число убыточных направлений российского бизнеса выросло почти в четыре раза. Отрицательный финансовый результат зафиксирован в 11 из 79 отраслей, тогда как за аналогичный период 2025 года таких было три, пишут «Известия» на основе данных Росстата.