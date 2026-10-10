Happy's Place Star Belissa Escobedo Appeared In The American Horror Story Spin-Off

Before playing the bubbly and opinionated Isabella on Happy's Place, Belissa Escobedo had a two-episode role on a very different show, American Horror Stories.
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