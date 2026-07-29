Казанская компания доработает проект трамвайной линии в Замелекесье

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Казанская компания «Татэлектромонтаж» выполнит дополнительные работы по разработке проектной документации для трамвайной линии в Замелекесье Набережных Челнов.
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