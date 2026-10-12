Рунет еще не оправился от ударов по ЦОДам «Яндекса», может потребоваться еще два-три дня

С конца прошлой недели из-за атак беспилотников «Яндекс» потерял уже три своих дата-центра, в том числе в ночь субботы на воскресенье — ЦОД во Владимирской области, где располагается один из самых мощных суперкомпьютеров России.
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