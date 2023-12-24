У Филиппа Киркорова отбирают звание народного артиста РФ. Победа! Содомия будет наказана.

Надежда Белугина

Ну, руководители ТВ, думаю, сами в деле. Это их "культурный путь". Кто им мешает пропагандировать настоящую культуру, а не это отребье? Там культурное по необходимости используют, для видимости. что есть участники и оттуда. Там хитромудры ещё те. Но взашей их вытолкать оттуда время пришло.