У Филиппа Киркорова отбирают звание народного артиста РФ. Победа! Содомия будет наказана.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Ну, руководители ТВ, думаю, сами в деле. Это их &quot;культурный путь&quot;. Кто им мешает пропагандировать настоящую культуру, а не это отребье? Там культурное по необходимости используют, для видимости. что есть участники и оттуда. Там хитромудры ещё те. Но взашей их вытолкать оттуда время пришло.
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