Острый Протест Против Киркорова: Заявление Виталия Бородина Вчера 186K прочитали После скандально известной "ногой" вечеринки, организованной блогером Настей Ивлеевой, общественник Виталий Бородин выразил категорический протест против поведения Филиппа Киркорова.
У Филиппа Киркорова отбирают звание народного артиста РФ. Победа! Содомия будет наказана.
Комментарии
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Надежда Белугина
Ну, руководители ТВ, думаю, сами в деле. Это их "культурный путь". Кто им мешает пропагандировать настоящую культуру, а не это отребье? Там культурное по необходимости используют, для видимости. что есть участники и оттуда. Там хитромудры ещё те. Но взашей их вытолкать оттуда время пришло.
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9 час.
Елена Верия
Где реакция на всё это нашей власти? Почему молчат?
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6 час.
ви
виктор иванов
я не буду смотреть новогодний огонек
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38 мин.
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