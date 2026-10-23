Говорят, Федор Конюхов, всякий раз отправляясь в путешествие, на самом деле пытается уехать из России, но ему не сказали, что Земля круглая Физтех: Военная кафедра.
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