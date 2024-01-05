Все мечты – о дорогах: чему радуются и на что жалуются жители села Митяево Сакского района

Испорченный облик Алла Глухова, заместитель директора по УВР Митяевской средней школы: – В прошлом году в школе провели небольшой ремонт, а в этом в рамках школьного инициативного бюджетирования открыли музей, закупили для него необходимое оборудование и мебель.