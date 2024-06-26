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Царьград

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Гендиректор "Уральских заводов" снабжал полицию иностранными рациями под видом отечественных

Гендиректор "Уральских заводов" снабжал полицию иностранными рациями под видом отечественных

Директор предприятия по производству раций покупал импортную продукцию и просто переклеивал торговые знаки.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кудрявцев
а кого из силовиков закрыли вместе с этим пидором?
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15 час.

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