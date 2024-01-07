Стало известно, почему Настя Ивлеева не сбежала в Дубай, и причем тут Владимир Путин

лл лина любимцева Сегодня по МУЗ ТВ показывали Филю. Я тут же переключила канал. Противно стало. Ни видеть ни слышать больше не хочу их...

Лиза Аналогично и фильмы с предателями не могу смотреть, противно на их рожи смотреть.