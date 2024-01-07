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Стало известно, почему Настя Ивлеева не сбежала в Дубай, и причем тут Владимир Путин

Стало известно, почему Настя Ивлеева не сбежала в Дубай, и причем тут Владимир Путин

Настя Ивлеева, известная российская телеведущая и блогерша, оказалась под угрозой ареста после “голой вечеринки”.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Сегодня по МУЗ ТВ показывали Филю. Я тут же переключила канал.  Противно стало. Ни видеть ни слышать больше не хочу их...
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17 час.
Лиза
Аналогично и фильмы с предателями не могу смотреть, противно на их рожи смотреть.
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12 час.
АС
Александр Сысоев
Смотрю на фото Ивлеевой - обычная деревенская продавщица сельмага. Но что сделали рекламные и прочие промоутеры из серенькой деревенской мышки! Ее обсуждает вся страна. Каким-нибудь гениям как Лихачев, Королев, Ландау, Эйзенштейн, Александров такое и не снилось. О времена, о нравы!
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4 час.

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