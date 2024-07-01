В Индии бум в авиаотрасли вызвал острый дефицит инженеров

В авиационной промышленности Индии возникла критическая нехватка инженеров по техническому обслуживанию самолетов на фоне бума в авиаперевозках, сообщает газета The Hindustan Times 1 июля со ссылкой на экспертов отрасли.
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