Турция не может сделать выбор

В Турции прошли местные выборы, по итогам которых ведущая оппозиционная сила страны Народно-республиканская партия набрала 37,7% голосов избирателей, незначительно опередив правящую Партию справедливости и развития, получившую 35,5% Экрем Имамоглу может стать кандидатом от оппози ции на президентских выборах 2028 годачитайте на monocle.