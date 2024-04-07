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Турция не может сделать выбор

Турция не может сделать выбор

В Турции прошли местные выборы, по итогам которых ведущая оппозиционная сила страны Народно-республиканская партия набрала 37,7% голосов избирателей, незначительно опередив правящую Партию справедливости и развития, получившую 35,5% Экрем Имамоглу может стать кандидатом от оппози ции на президентских выборах 2028 годачитайте на monocle.

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