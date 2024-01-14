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Более 50% россиян заявили о желании сменить работу в 2024 году

Более 50% россиян заявили о желании сменить работу в 2024 году

Рекрутинговая компания Get experts провела опрос среди 5880 участников российского рынка труда — 2396 работодателей и 3484 профессионалов — на основании которого рассказала об итогах отрасли в 2023 году и планах на 2024 год.

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