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Хавбек «Алании» Хубулов – Касаткиной: «Конченная ########. Вести 30:0 с брейком и ######## матч». Дарья ответила: «Выдайте ему бонус за проигранную ставку»

Хавбек «Алании» Хубулов – Касаткиной: «Конченная ########. Вести 30:0 с брейком и ######## матч». Дарья ответила: «Выдайте ему бонус за проигранную ставку»

Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов оскорбил российскую теннисистку Дарью Касаткину после ее поражения во втором круге «Уимблдона» от экс-пятой ракетки мира Алены Остапенко (1:6, 6:3, 6:8).

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