Президент «Наполи» Де Лаурентис: «В Лиге чемпионов все зависит от удачи»

О Лиге чемпионов «Проблема в том, что в Лиге чемпионов все зависит от удачи». О том, больно ли ему от вылета от «Милана» в 1/4 ЛЧ до сих пор Если бы вы только знали, как я себя чувствовал из-за 0:4 с «Миланом» (в 28-м туре Серии А-2022/23 – Sports.