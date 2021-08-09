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    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...

На какой из трасс Челябинской области случается больше всего смертельных ДТП

На какой из трасс Челябинской области случается больше всего смертельных ДТП

Журналисты проанализировали статистику аварий за последние 5 лет. Как выяснило издание «Полит 74», на федеральных трассах происходит в 2,5 раза больше смертельных аварий, чем на дорогах в пределах населенных пунктов.

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