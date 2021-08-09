На какой из трасс Челябинской области случается больше всего смертельных ДТП

Журналисты проанализировали статистику аварий за последние 5 лет. Как выяснило издание «Полит 74», на федеральных трассах происходит в 2,5 раза больше смертельных аварий, чем на дорогах в пределах населенных пунктов.
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