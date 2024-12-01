Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Овчинников
    В СССР почти не было стихийных свалок. Сейчас у дорог и в лесу валяются пакеты с мусором. Мусор выкидывают из автомоб...В России захотели...
  • Авас Анекак
    боварское вкс не тот питерско балтикаВ Кремле ответили...
  • Амара Карпова
    Приятная и грамотная, умная женщина👍😍не то что ведущая страшная из 60 минут🤮Симоньян спрогноз...

В Кремле опровергли слова Меркель об опоздании Путина на встречу G8 из-за пива

Вопреки словам бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, президент России Владимир Путин не пытался «демонстрировать силу», когда во время саммита G8 в 2007 году пришел последним на одну из встреч якобы из-за того, что пил пиво.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх