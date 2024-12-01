В Кремле опровергли слова Меркель об опоздании Путина на встречу G8 из-за пива

Вопреки словам бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, президент России Владимир Путин не пытался «демонстрировать силу», когда во время саммита G8 в 2007 году пришел последним на одну из встреч якобы из-за того, что пил пиво.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии