При атаке ВСУ вышла из строя единственная резервная линия энергоснабжения ЗАЭС

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Единственная резервная линия энергоснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС) 330кВ "Ферросплавная-1" выведена из строя на неопределенный срок в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба ЗАЭС.
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