ФК «Динамо» Москва во второй раз в сезоне становится лауреатом премии LIGA FAIR PLAY

ФК «Динамо» Москва во второй раз в сезоне становится лауреатом премии LIGA FAIR PLAY

Перед началом матча Тинькофф Российской Премьер-Лиги ФК «Динамо» — ФК «Спартак» капитан «Динамо» Антон Шунин получил приз спортивной премии LIGA FAIR PLAY.

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