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Сперцян о плохом отношении к Волкову после перехода в «Зенит»: «Видели его интервью? Он некрасиво поступил к клубу, который его воспитал»

Сперцян о плохом отношении к Волкову после перехода в «Зенит»: «Видели его интервью? Он некрасиво поступил к клубу, который его воспитал»

– Удалось пообщаться с Волковым? – Нет. Я с ним не общаюсь. – Есть что ему сказать? – Нет. Зачем я должен ему что‑то говорить? – Поздравить бывшего одноклубника.

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