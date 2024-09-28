Андрей Хорт: «В Петербурге сложилась уникальная спортивная административно-территориальная структура»

На 13 Фестивале единоборств - Турнире имени В.А. Соловьева глава Красногвардейского района рассказал о специфике спортивной жизни Северной столицы «Спортивную структуру Петербурга можно разделить на три уровня - городской, за который отвечает Комитет физической культуре и спорту, районный и муниципальный.