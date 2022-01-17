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Экс-судья Итурральде об удалении Милитао за игру рукой: «Это красная, потому что мяч летел в ворота»

Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес после финала Суперкубка Испании между «Реалом» и «Атлетиком» (2:0) прокомментировал удаление и назначение пенальти в ворота мадридцев за игру рукой защитника Эдера Милитао после удара головой игрока басков.

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