В Госдуме призвали национализировать имущество русофобов

С инициативой национализировать активы граждан недружественных России стран выступил депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов.
С инициативой национализировать активы граждан недружественных России стран выступил депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов.
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