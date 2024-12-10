Депутаты запретят работу некоторых "пивнушек" в Алтайском крае

Закрыться придется тем заведениям, которые работают в многоквартирных домах со стороны подъездов Парламент Алтайского края готовится принять новый запрет для торговых объектов, продающих алкоголь и работающих в многоквартирных домах.
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