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Рэпер Саграда рассказал об отражении темы Донбасса в его творчестве

Рэпер Саграда рассказал об отражении темы Донбасса в его творчестве

Рэпер, фронтмен группы «Соль Земли» Артем Саграда — автор нового неофициального гимна специальной военной операции — в беседе с «Известиями» рассказал о том, как тема Донбасса стала леймотивом его творчества.

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