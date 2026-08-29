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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о судействе в КХЛ: «Многие молодые арбитры не играли толком в хоккей – отсюда ляпы. Не чувствуют духа игры, сами себе противоречат»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал комментарий относительно уровня судейства в КХЛ.

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