Путин сообщил, что занимается спортом по 1,5 часа в день

Президент России Владимир Путин сообщил что занимается спортом ежедневно по 1,5 часа. Об этом глава государства рассказал журналисту Павлу Зарубину журналисту Павлу Зарубину в документальном фильме "Россия.
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