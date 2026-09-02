Түбән Кама аэропортында өч кафе срогы продуктлар саклаган өчен штрафка тартылган

Бигеш аэропортында өч кафега срогы чыккан продуктлар саклаган өчен штраф салганнар. «Өч кафеда срогы чыккан азык-төлек сатуда булган, продуктларны саклауның температура шартлары үтәлмәгән.
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