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Түбән Кама аэропортында өч кафе срогы продуктлар саклаган өчен штрафка тартылган

Бигеш аэропортында өч кафега срогы чыккан продуктлар саклаган өчен штраф салганнар. «Өч кафеда срогы чыккан азык-төлек сатуда булган, продуктларны саклауның температура шартлары үтәлмәгән.

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