Физкультурно-оздоровительное мероприятие в Адлере: Всероссийский день ходьбы В Адлерском районе состоялось значимое физкультурно-оздоровительное событие, приуроченное к Всероссийскому дню ходьбы.
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Физкультурно-оздоровительное мероприятие в Адлере: Всероссийский день ходьбы В Адлерском районе состоялось значимое физкультурно-оздоровительное событие, приуроченное к Всероссийскому дню ходьбы.