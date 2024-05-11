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Морская пехота Северного флота ВМФ России провела учения по отработке высадки десанта в Херсонской области

Морская пехота Северного флота ВМФ России провела учения по отработке высадки десанта в Херсонской области

Подразделения морской пехоты Северного флота ВМФ России занимаются отработкой действий по высадке на необорудованное побережье Херсонской области, точнее – той ее части, которая в настоящее время оккупирована украинскими формированиями.

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