NYP: Харрис раскритиковали за ее поведение на встрече с избирателями США

Кандидат на пост президента США Камала Харрис после неудачного выступления перед избирателями в Аризоне столкнулась с жесткой критикой со стороны американской общественности, Харрис даже не смогла объяснить важность выборов.
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