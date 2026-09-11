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Двое раненых при ночном ракетном ударе по Волгоградской области продолжают лечение в больнице

Двое раненых при ночном ракетном ударе по Волгоградской области продолжают лечение в больнице

Двое граждан, получивших ранения вследствие ракетного удара по Волгоградскому региону ночью 11 сентября, находятся на лечении в медучреждении.

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