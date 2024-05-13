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Над Крымом и Белгородской областью уничтожены реактивные снаряды «Ольха», ракеты Storm Shadow и БПЛА

Над Крымом и Белгородской областью уничтожены реактивные снаряды «Ольха», ракеты Storm Shadow и БПЛА

Враг не оставляет попыток нанести смертоносные удары по российским регионам. В Минобороны сообщили об уничтожении вражеских реактивных снарядов, ракет и беспилотников в небе над Крымом, Белгородской, Курской и Липецкой областями.

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