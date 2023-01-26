Американские аналитики: мировой рынок военных дронов к 2026 году достигнет почти 19 млрд долларов

Мировой рынок беспилотников военного назначения к 2026 году вырастет на 7,3% по сравнению с объемом продаж, который фиксировался в 2021 году, и достигнет отметки в 18,9 миллиардов долларов.
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