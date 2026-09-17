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РЖАКА

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Не моги жениться без приданого!!!

Не моги жениться без приданого!!!

Не моги жениться без приданого. Жениться без приданого всё равно, что мёд без ложки, Шмуль без пейсов, сапоги без подошв.

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