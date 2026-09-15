Солист группы «Банд’Эрос» Александр Устьянцев впервые стал отцом

Счастливое событие в семье Александра Устьянцева — супруга Яна родила первенца. Влюбленные пока не раскрывают имя малыша.
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