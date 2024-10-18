Развод, злость к мигрантам, онкология: где сейчас звезда «Универа» Гайдулян

StarHit сообщает, что звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян расстался с женой. Что известно о личной жизни актера, какие последние новости выходили о нем? Что известно о разводе Гайдуляна с женой Издание со ссылкой на близкого друга актера пишет, что он развелся с 33-летней актрисой Александрой Велескевич около года назад.