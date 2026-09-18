Zero Hedge
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Zero Hedge

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UK Proposes New Laws Giving Unmarried Women Access To Men's Assets

UK Proposes New Laws Giving Unmarried Women Access To Men's Assets

UK Proposes New Laws Giving Unmarried Women Access To Men's Assets Men born in the 21st Century have an incredibly difficult uphill battle in front of them in face of a liberal establishment that has declared outright war.

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