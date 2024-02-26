Политика как он...
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Политика как она есть

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Гражданка США Любовь Успенская решила получить российский паспорт

Гражданка США Любовь Успенская решила получить российский паспорт

Любовь Успенская. Фото: Алена, блин! / YouTube Певица Любовь Успенская в ближайшее время получит российский паспорт.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
конечно пенсию и звание заслуженной,которое увеличит пенсию в 10 раз
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12 час.
Пульхерия Djem
А кто такая её дочь,что с ней надо поаккуратней?Обычная психопатка.Ишь ты ,поняли ,что они любят РОССИЮ??? Охренеть,бабки они любят.
Ответить
7 час.
ЛМ
Людмила Медведева
Пооукуратней это как с душевно больной?!
Ответить
1 час.

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