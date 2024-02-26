Гражданка США Любовь Успенская решила получить российский паспорт

конечно пенсию и звание заслуженной,которое увеличит пенсию в 10 раз

Пульхерия Djem

А кто такая её дочь,что с ней надо поаккуратней?Обычная психопатка.Ишь ты ,поняли ,что они любят РОССИЮ??? Охренеть,бабки они любят.