Любовь Успенская. Фото: Алена, блин! / YouTube Певица Любовь Успенская в ближайшее время получит российский паспорт.
Гражданка США Любовь Успенская решила получить российский паспорт
Комментарии
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Людмила Абрамова
конечно пенсию и звание заслуженной,которое увеличит пенсию в 10 раз
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12 час.
Пульхерия Djem
А кто такая её дочь,что с ней надо поаккуратней?Обычная психопатка.Ишь ты ,поняли ,что они любят РОССИЮ??? Охренеть,бабки они любят.
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7 час.
ЛМ
Людмила Медведева
Пооукуратней это как с душевно больной?!
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1 час.
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