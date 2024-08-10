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Не только о футболе

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Испания выиграла футбол на ОИ, золото боксерши с повышенным тестостероном, Ольмо в «Барсе», инсайды про Соболева, глава гребли не извинился за «никчемную спортсменку» и другие новости

Испания выиграла футбол на ОИ, золото боксерши с повышенным тестостероном, Ольмо в «Барсе», инсайды про Соболева, глава гребли не извинился за «никчемную спортсменку» и другие новости

1. Испания взяла золото Олимпиады, обыграв Францию в финале футбольного турнира – 5:3. Камельо сделал победный дубль в экстра-таймах (один гол – с паса вратаря рукой), Фермин тоже забил два и стал лучшим бомбардиром испанцев.

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Комментарии
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Максим Комаров
А ты сам посмотри, составишь впечатление
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7 час.
КУАТ
По статистике игра равная.
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6 час.
Лена Мисько
потому что они непорядочные )))
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5 час.

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