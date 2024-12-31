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Приговор Панину оставили в силе

Приговор Панину оставили в силе

Апелляционный военный суд оставил в силе заочный приговор актеру Алексею Панину (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) за оправдание терроризма и признал его законным.

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