Певица Ольга Орлова сообщила, что ее дочь живет по расписанию

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее дочь Анна не дождалась боя курантов в новогоднюю ночь из-за режима сна.
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