«Зенит» намерен продлить контракт с Марио Фернандесом

Это произойдет, если защитник восстановится от травм до старта подготовки к новому сезону Петербургский «Зенит» планирует продлить соглашение с защитником сине-бело-голубых Марио Фернандесом, пишет «РБ Спорт».
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