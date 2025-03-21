Врачи выявили 103 новых случая туберкулеза в ЯНАО в 2024 году

На Ямале снижается число больных туберкулезом. В прошлом году выявлено 103 новых случая, что на 3% меньше, чем в 2023-м, сообщила «Север-Прессу» главный врач окружного противотуберкулезного диспансера Катерина Кузнецова.
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