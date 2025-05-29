Украинские войска готовят город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) к уличным боям, для чего они вывезли оттуда представителей власти, важные документы и детей, в том числе и без согласия на это их родителей.
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