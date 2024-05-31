Российские компании продолжают закупать ИИ-ускорители Nvidia, несмотря на санк...

Российские компании продолжают закупать ИИ-ускорители Nvidia, несмотря на санкции, но затраты растутНесмотря на санкции, российским компаниям в сфере ИИ-технологий пока удаётся закупать необходимое оборудование, в первую очередь — ускорители вычислений Nvidia, которые можно объединять в высокопроизводительные кластеры, пишет «Коммерсантъ».