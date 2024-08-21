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«Сказал жене, что пора». Почему добровольцы возвращаются на службу

«Сказал жене, что пора». Почему добровольцы возвращаются на службу

«БАРСы» остаются в строю, и их ряды становятся теснее, особенно после атаки в Курской области.

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